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Новое видео OCEANLORD



"Kingdom", новое видео группы OCEANLORD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kingdom Cold, выходящего 26 мая:



“Kingdom”

“2340”

“Siren”

“Isle Of The Dead”

“So Cold”

“Come Home”







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