7 апр 2023



Новая песня OSIRIS REX



Lone Wolf Terror, новая песня OSIRIS REX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР “Arrival of the New Dawn”:



The Meek Shall Inherit

Arrival of the New Dawn

Lone Wolf Terror (Solo: Michael “Big Maaaan” Rutten)

Hot Stuff (Donna Summer Cover)







просмотров: 174