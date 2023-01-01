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Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
72
XXV — бабка ягодка опять!
63
PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER
41
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
Новое видео OVERKILL
24
все новости группы
Osiris Rex
Финляндия
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/OsirisRex666
17 апр 2023
:
Новая песня OSIRIS REX
7 апр 2023
:
Новая песня OSIRIS REX
сегодня
Новая песня OSIRIS REX
"The Meek Shall Inherit", новая песня OSIRIS REX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР “Arrival of the New Dawn”.
Трек-лист:
The Meek Shall Inherit
Arrival of the New Dawn
Lone Wolf Terror (Solo: Michael “Big Maaaan” Rutten)
Hot Stuff (Donna Summer Cover)
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Сообщений нет