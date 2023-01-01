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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 72
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
[= ||| все новости группы



*

Osiris Rex

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-
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|||| сегодня

Новая песня OSIRIS REX



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"The Meek Shall Inherit", новая песня OSIRIS REX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР “Arrival of the New Dawn”.

Трек-лист:

The Meek Shall Inherit
Arrival of the New Dawn
Lone Wolf Terror (Solo: Michael “Big Maaaan” Rutten)
Hot Stuff (Donna Summer Cover)




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