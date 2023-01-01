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Trigger Point

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9 апр 2023 : Новое видео TRIGGER POINT



сегодня



Новое видео TRIGGER POINT



‘Picking Up The Pieces’, новое видео TRIGGER POINT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из переиздания дебютного альбома A Silent Protest







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