We are the Resistance, новое видео GRAVEWORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Killing Innocence", выход которого намечен на 28 апреля. За съемки видео отвечал Alex Krull из Leaves' Eyes и Atrocity.







