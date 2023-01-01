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*Новое видео группы METALLICA 63
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*Новое видео группы METALLICA 63
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 54
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 23
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Graveworm

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27 янв 2023 : 		 Видео с текстом от GRAVEWORM

9 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVEWORM

22 сен 2016 : 		 GRAVEWORM готовят сюрпризы к своим концертам в России

9 июл 2015 : 		 Видео с текстом от GRAVEWORM

14 июн 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии BON JOVI от GRAVEWORM

2 июн 2015 : 		 Новая песня GRAVEWORM

4 май 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GRAVEWORM

9 апр 2015 : 		 Новый альбом GRAVEWORM выйдет в июне

25 янв 2012 : 		 Перемены состава в GRAVEWORM

11 окт 2011 : 		 Новое видео GRAVEWORM

7 окт 2011 : 		 Новая песня GRAVEWORM

6 сен 2011 : 		 Трейлер нового альбома GRAVEWORM

4 сен 2011 : 		 Новые детали альбома GRAVEWORM

31 авг 2011 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVEWORM

20 авг 2011 : 		 GRAVEWORM завершили работу над альбомом

7 июл 2011 : 		 GRAVEWORM отправляются в студию

4 июн 2009 : 		 Новая песня GRAVEWORM в сети

6 май 2009 : 		 Подробности о новом альбоме GRAVEWORM

15 мар 2009 : 		 GRAVEWORM объявили название нового альбома

11 мар 2009 : 		 GRAVEWORM продолжают запись нового альбома

22 фев 2009 : 		 GRAVEWORM приступили к записи нового альбома

14 янв 2009 : 		 GRAVEWORM отправятся в студию в феврале

10 фев 2007 : 		 GRAVEWORM закончили работу над новым альбомом

2 янв 2007 : 		 GRAVEWORM отправляются в студию
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|||| сегодня

Видео с текстом от GRAVEWORM



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AFM Records опубликовали официальное видео к новому треку GRAVEWORM "Escorting the Soul", который будет включен в выходящий весной новый альбом коллектива.




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