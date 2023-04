сегодня



AGGRESSION на Massacre Records



Группа AGGRESSION заключила контракт с Massacre Records.



«Для AGGRESSION большая честь присоединиться к семье Massacre Records вместе с родными братьями Sword, давними друзьями Oz и многими другими замечательными группами". Группа говорит о своем подписании контракта с Massacre Records. "Это было довольно непростое испытание, но кое-кто однажды сказал it is a long way to the top if you want to rock and roll.И вот мы здесь...»







