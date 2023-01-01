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*XXV — бабка ягодка опять! 59
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Aggression

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AGGRESSION на Massacre Records



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Группа AGGRESSION заключила контракт с Massacre Records.

«Для AGGRESSION большая честь присоединиться к семье Massacre Records вместе с родными братьями Sword, давними друзьями Oz и многими другими замечательными группами". Группа говорит о своем подписании контракта с Massacre Records. "Это было довольно непростое испытание, но кое-кто однажды сказал it is a long way to the top if you want to rock and roll.И вот мы здесь...»

Canada's AGGRESSION Signs Worldwide Deal With Massacre Records




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