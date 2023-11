14 ноя 2023



Новая песня AGGRESSION



"Song #666", новая песня AGGRESSION, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Frozen Aggressors", выходящего первого декабря на Massacre Records.



Трек-лист:



"C.H.U.D. Invasion"

"Circus Of Deception"

"Song #666"

"Crib Of Thorns"

"Holidays In Sodom"

"Satanic Cult Gangbang"

"Queen Of The Damned"







