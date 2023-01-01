18 апр 2023



DEMONAZ: «С остальными из IMMORTAL не общался»



Harald "Demonaz" Nævdal в интервью Chaoszine ответил на вопрос о том, как обстоят дела с судебными разбирательствами в отношении имени коллектива:



«У нас были кое-какие споры. И уже в 2014 году с этим были проблемы. Но сейчас всё решено. Но я не могу рассказать вам подробности, потому что есть мировое соглашение, запрещающее нам обсуждать это.



Большинство групп выпускают два диска или пластинки и исчезают. У меня группа существует уже более 30 лет, поэтому невозможно не потерять некоторых участников или не заключить соглашение на такой долгий срок. Я думаю, что в каждой группе, которая просуществовала более 20 или 30 лет, вы можете увидеть то же самое... Не каждый брак является счастливым».



На вопрос о том, какие у него сейчас отношения с Abbath'ом и Horgh'ом, Demonaz ответил:



«Прошло некоторое время с тех пор, как мы общались. Так что это естественно. Они заняты своими делами, а я занят своими. В старые времена мы встречались очень часто, не так, как сейчас. Но у меня нет никакой обиды. Я живу дальше, и они живут дальше».







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