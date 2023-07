сегодня



DEMONAZ на виниле



28 июля Nuclear Blast выпустит виниловую версию альбома DEMONAZ "March Of The Norse".



Трек-лист:



Side A

“Northern Hymn”

“All Blackened Sky”

“March Of The Norse”

“A Son Of The Sword”

“Where Gods Once Rode”



Side B

“Under The Great Fires”

“Over The Mountains”

“Ode To Battle”

“Legends Of Fire And Ice”







