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*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 19
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Shade Empire

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|||| 17 апр 2023

Новое видео SHADE EMPIRE



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"In Amongst The Woods", новое видео группы SHADE EMPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sunholy, выходящего 15 сентября на Candlelight Records.

SHADE EMPIRE Announce New Album Sunholy; вЂњIn Amongst The WoodsвЂќ Video Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 апр 2023
n
nabastak_
Металкор какой-то и могучая негра а'ля рамштайн.

Альбом 2008 помню, много раз крутил.

просмотров: 119

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