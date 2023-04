17 апр 2023



Новое видео SHADE EMPIRE



"In Amongst The Woods", новое видео группы SHADE EMPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sunholy, выходящего 15 сентября на Candlelight Records.







