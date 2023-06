сегодня



Новое видео SHADE EMPIRE



"Sunholy", новое видео группы SHADE EMPIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sunholy, выходящего 15 сентября на Candlelight Records.



Трек-лист:



“In Amongst The Woods”

“The Apostle”

“This Coffin An Island”

“Sunholy”

“Torn Asunder”

“Maroon”

“All-Consuming Flame”

“Profane Radiance”

“Rite Of Passage”







+0 -0



просмотров: 24