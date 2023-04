все новости группы







Cruzados

?

-

-





20 апр 2023 : Новое видео CRUZADOS



сегодня



Новое видео CRUZADOS



"Land Of The Endless Sun", новое видео группы CRUZADOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Land Of The Endless Sun".



Трек-лист:



"Dead Inside"

"Land Of The Endless Sun"

"Golden Child"

"A Little More Time"

"Queen Of The Quake"

"Johnny Pay To Play"







+0 -0



просмотров: 145