30 апр 2023 : Новое видео CRUZADOS

20 апр 2023 : Новое видео CRUZADOS



Новое видео CRUZADOS



"Dead Inside", новое видео группы CRUZADOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Land Of The Endless Sun".



Трек-лист:



"Dead Inside"

"Land Of The Endless Sun"

"Golden Child"

"A Little More Time"

"Queen Of The Quake"

"Johnny Pay To Play"







