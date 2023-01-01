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*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
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False Fed

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Музыканты MINISTRY, AMEBIX, NAUSEA, DISCHARGE в FALSE FED



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Группа FALSE FED, в состав которой входят участники MINISTRY, AMEBIX, NAUSEA, DISCHARGE, заключила контракт с лейблом Neurot Recordings, на котором летом состоится выход дебютного альбома.

Состав:

Jeff (JJ) Janiak — вокал;
Stig.C.Miller — гитара;
JP Parsons — бас;
Roy Mayorga — барабаны.

FALSE FED - New Band Formed By Members Of MINISTRY, AMEBIX, NAUSEA, DISCHARGE, And More Signs To Neurot Recordings; Debut Album To See Summer Release




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