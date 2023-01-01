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Музыканты MINISTRY, AMEBIX, NAUSEA, DISCHARGE в FALSE FED



Группа FALSE FED, в состав которой входят участники MINISTRY, AMEBIX, NAUSEA, DISCHARGE, заключила контракт с лейблом Neurot Recordings, на котором летом состоится выход дебютного альбома.



Состав:



Jeff (JJ) Janiak — вокал;

Stig.C.Miller — гитара;

JP Parsons — бас;

Roy Mayorga — барабаны.







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