|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Музыканты MINISTRY, AMEBIX, NAUSEA, DISCHARGE в FALSE FED
Группа FALSE FED, в состав которой входят участники MINISTRY, AMEBIX, NAUSEA, DISCHARGE, заключила контракт с лейблом Neurot Recordings, на котором летом состоится выход дебютного альбома.
Состав:
Jeff (JJ) Janiak — вокал;
Stig.C.Miller — гитара;
JP Parsons — бас;
Roy Mayorga — барабаны.
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет