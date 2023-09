сегодня



Новое видео FALSE FED



"The Tyrant Dies", новое видео группы FALSE FED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Let Them Eat Fake, выходящего 13 октября на Neurot Recordings:



"Superficial"

"The Tyrant Dies"

"Echoes Of Compromise"

"The Big Sleep"

"Dreadful Necessities"

"Mass Debate"

"The One Thing We Cannot Avoid"







