STEVE MORSE BAND дадут несколько концертов



Бывший гитарист DEEP PURPLE Steve Morse сообщил о возвращении на сцену своей группы STEVE MORSE BAND, с которой в апреле и мае он даст несколько концертов:



«Этот мини-тур — это возвращение к тому, что приносит нам наибольшее музыкальное счастье. Работать с друзьями, которых ты знаешь и которым доверяешь, исполнять фрагменты лучшей части своей жизни вместе — это слишком здорово, чтобы называть это "работой"! Мы очень рады вернуться и играть на сцене, так как мы заложили фундамент нашей музыки, гастролируя и играя именно так!»



Даты выступлений:



April 22 - Annapolis, MD - Rams Head

April 23 - Glenside, PA - Keswick Theater

April 24 - Alexandria, VA - Birchmere -

May 25 - Homer, NY - Homer Center for the Arts

May 26 - Oakmont, PA - Oaks Theatre

May 27 - Lititz, PA - Mickey's Blackbox

May 28 - Cleveland, OH - Music Box Supper Club







