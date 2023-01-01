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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 20
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Steve Morse Band

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STEVE MORSE BAND дадут несколько концертов



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Бывший гитарист DEEP PURPLE Steve Morse сообщил о возвращении на сцену своей группы STEVE MORSE BAND, с которой в апреле и мае он даст несколько концертов:

«Этот мини-тур — это возвращение к тому, что приносит нам наибольшее музыкальное счастье. Работать с друзьями, которых ты знаешь и которым доверяешь, исполнять фрагменты лучшей части своей жизни вместе — это слишком здорово, чтобы называть это "работой"! Мы очень рады вернуться и играть на сцене, так как мы заложили фундамент нашей музыки, гастролируя и играя именно так!»

Даты выступлений:

April 22 - Annapolis, MD - Rams Head
April 23 - Glenside, PA - Keswick Theater
April 24 - Alexandria, VA - Birchmere -
May 25 - Homer, NY - Homer Center for the Arts
May 26 - Oakmont, PA - Oaks Theatre
May 27 - Lititz, PA - Mickey's Blackbox
May 28 - Cleveland, OH - Music Box Supper Club




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