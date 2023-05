сегодня



REB BEACH присоединился на сцене к STEVE MORSE BAND



REB BEACH присоединился на сцене к STEVE MORSE BAND в рамках выступления 26 мая в The Oaks Theater, Oakmont, Pennsylvania, для исполнения классической темы CREAM "Crossroads", оригинал которой записал Robert Johnson в 1936 году как "Cross Road Blues".

musical genius. Like Jeff Beck, he is one of the great guitarists of our time, and a mind blowing song writer. It was a night I will definitely never forget. Thank you so much for letting me play with you, Steve.

















