20 апр 2023



Новая песня WHYTHRE



"Scorpions Of Sinai", новая песня группы WHYTHRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Impregnate My Hate, выход которого запланирован на 26 мая на High Point Records:



“Scorchbreath”

“Impregnate My Hate”

“Can’t Escape This”

“Scorpions Of Sinai”

“C Section S1lurpee”

“Death Frontier”

“Tantric Aspects Of The Cross”

“Immanence”

“Run It Red”







+0 -0



просмотров: 127