Новое видео WHYTHRE



“Impregnate My Hate”, новое видео группы WHYTHRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Impregnate My Hate”, выходящего 26 мая на High Point Records:



“Scorchbreath”

“Impregnate My Hate”

“Can’t Escape This”

“Scorpions Of Sinai”

“C Section S1lurpee”

“Death Frontier”

“Tantric Aspects Of The Cross”

“Immanence”

“Run It Red”







