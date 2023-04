сегодня



Новая песня THE ACACIA STRAIN



"Chain" (featuring Chamber's Jacob Lilly), новая песня группы THE ACACIA STRAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Step Into The Light, выход которого запланирован на 12 мая на Rise Records:



"Flourishing"

"Calf's Blood"

"Chain" (feat. Jacob Lilly)

"Fresh Bones"

"Teeth Of The Cursed Dog"

"Open Wound"

"Sinkhole" (feat. Josef Alfonso)

"Is This Really Happening?"

"Untended Graves"

"None Of Us Asked To Be Here"







