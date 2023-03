16 мар 2023



Фрагмент нового релиза THE ACACIA STRAIN



THE ACACIA STRAIN опубликовали визуальный ряд к фрагменту нового трека "basin of vows.", который будет включен в выходящий 12 мая релиз "failure will follow":



“pillar of salt” (feat. Dylan Walker + iRiS.exe)

“bog walker”

“basin of vows” (feat. Ethan McCarthy)







