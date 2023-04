сегодня



“Walking Out On You”, новое видео DEIMOS’ DAWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Anthem Of The Lost” выпущенного 14 апреля на MDD Records: https://deimos-dawn.com/







