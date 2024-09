10 сен 2024



Новая песня DEIMOS’ DAWN



Rise Of The Mutilated, новая песня DEIMOS’ DAWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “God Of Pain”, выходящего 25 октября:



SIDE A

01. God Of Pain

02. Lamps To The Slaughter

03. Rise Of The Mutilated



SIDE B

04. One Million Bullets

05. Resistance https://deimos-dawn.com/







