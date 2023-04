сегодня



Новое видео REACH NYC



"Killing Time", новое видео группы REACH NYC, доступно для просмотра ниже.



Недавно REACH NYC подписали мировой контракт с AFM Records. Эта альтернативная хард-рок-группа в настоящее время готовится к выпуску своего второго студийного альбома, в котором приняли участие Jacoby Shaddix из Papa Roach, Kiiara, Sonny и Marcos из P.O.D, Joey Santiago из The Pixies и Sendog из Cypress Hill.



Nils Wasko, старший директор по репертуару лейбла, сказал:



«С самого начала нашего общения с René Mata, вокалистом группы, и коллективом REACH NYC ключевыми принципами были креативность и командная работа. Мы вместе проработали весь альбом, выбрав лучших звукоинженеров и продюсеров. AFM следит за тем, что каждый чувствует поддержку во всех отношениях. Мы с радостью познакомились с René Mata. Уверен, что совместными усилиями этот артист пойдёт дальше на мировой хард-рок-сцене».



Reach NYC была сформирована на Лонг-Айленде в 1996 году. Группа активно выступала на нью-йоркской сцене, часто устраивая концерты в таких местах, как легендарный CBGB, вместе с Papa Roach и System of a Down, а также на таких фестивалях, как Vans Warped Tour. Группа, в то время существовавшая под названием Reach 454, выпустила одноимённый дебютный альбом летом 2003 года, но далее у коллектива наступили тяжёлые времена, и он взял перерыв на неопределённый срок.



На протяжении многих лет Честер Беннингтон, один из самых близких друзей вокалиста Reach NYC René Mata, говорил последнему, как важно для него продолжать заниматься музыкой. Однажды когда друзья были одновременно в Нью-Йорке, они устроили ужин с Jacoby, Tobin'ом и Tony из Papa Roach, Matt'ом Sorum'ом, Marcos'ом из P.O.D. и Rob'ом из Volbeat, на котором Честер представил идею организовать тур с Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, Deftones, System of a Down, Papa Roach с Reach на разогреве. К сожалению, Chester вскоре скончался, а René погрузился в депрессию.



В 2019 году барабанщики Reach NYC Dante и Marcos Curiel призвали René снова собрать группу и выступить на разогреве у P.O.D. в Нью-Йорке. В октябре 2020 Reach NYC вернулись с новым EP "Back From the Dead", первым за 17 лет релизом, с участием Jacoby Shaddix'ом из Papa Roach.



Сейчас René рассказывает о новой песне:



«Это композиция о моей внутренней борьбе с самим собой после потери близкого друга. У меня случился рецидив после 25 лет трезвости, и я впал в сильную депрессию после смерти Честера. Видео отражает хаос в моём подсознании в состоянии рецидива и депрессии. В моих сердце, голове и душе нет мира. Без стремления к выздоровлению, без семьи и друзей я бы не выжил. Группа передала всё это в песне».







