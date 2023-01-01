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Новое видео REACH NYC



"Ride Or Die", новое видео группы REACH NYC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего на AFM Records. В записи гитар для этой песни принимал участие Marcos Curiel из P.O.D.



Альтернативная хард-рок-группа Reach NYC в настоящее время готовится к выпуску своего долгожданного второго студийного альбома, в котором приняли участие Jacoby Shaddix из Papa Roach, Kiiara, Sonny и Marcos из P.O.D, Joey Santiago из The Pixies и Sendog из Cypress Hill.



Группа Reach NYC была сформирована на Лонг-Айленде в 1996 году. Группа активно выступала на нью-йоркской сцене, часто выступая в таких местах, как легендарный CBGB, вместе с Papa Roach и System of a Down, а также на таких фестивалях, как Vans Warped Tour. Группа, в то время существовавшая под названием Reach 454 выпустила дебютный альбом имени себя летом 2003 года, но далее у коллектива наступили тяжелые времена, и он взяла перерыв на неопределенный срок.



На протяжении многих лет Chester Bennington, один из самых близких друзей вокалиста Reach NYC Rene Mata, говорил последнему, как важно для него продолжать заниматься музыкой. Однажды когда друзья были одновременно в Нью-Йорке, они устроили ужин с Jacoby, Tobin и Tony из Papa Roach, Matt Sorum, Marcos из P.O.D. и Rob из Volbeat, на котором Chester представил идею организовать тур с Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, Deftones, System of a Down, Papa Roach с Reach на разогреве. К сожалению, Chester вскоре скончался, а Rene погрузился в депрессию.



В 2019 году барабанщики Reach NYC Dante и Marcos Curiel призвали Rene снова собрать группу и выступить на разогреве у P.O.D. в Нью-Йорке. В октябре 2020 Reach NYC вернулись с новым EP "Back From the Dead", первым за 17 лет релизом, с участием Jacoby Shaddix из Papa Roach.







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