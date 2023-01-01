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Carl Palmer

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

CARL PALMER восстанавливается после процедур



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На официальной странице CARL'a PALMER'a 26 апреля было опубликовано следующее сообщение:

«Сегодня утром Carl успешно прошёл процедуру абляции для восстановления синусового ритма, поскольку ранее он находился в состоянии фибрилляции предсердий.

Carl хотел бы поблагодарить своего консультанта-кардиолога, доктора Тушара Салухе, который провёл процедуру, и весь замечательный обслуживающий персонал отделения сэра Реджинальда Уилсона в Королевской больнице Бромптон в Лондоне, который заботился о нём на протяжении сегодняшнего дня».






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