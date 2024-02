Бокс-сет CARL PALMER выйдет весной

сегодня



Пятого апреля BMG выпустят бокс-сет CARL PALMER "Fanfare For The Common Man":



CD1: Emerson, Lake & Palmer, Carl Palmer & Joseph Horovitz



01. Carl Palmer & Joseph Horovitz - Concerto For Percussion (Part Rock)

02. Emerson, Lake & Palmer - The Enemy God Dances With The Black Spirits

03. Emerson, Lake & Palmer - Bullfrog

04. Emerson, Lake & Palmer - Toccata

05. Emerson, Lake & Palmer - Close But Not Touching

06. Emerson, Lake & Palmer - LA Nights

07. Emerson, Lake & Palmer - Canario

08. Emerson, Lake & Palmer - Tank

09. Emerson, Lake & Palmer - Karn Evil 9 1st Impression, Part 2

10. Emerson, Lake & Palmer - Two Part Invention In D Minor

11. Emerson, Lake & Palmer - Fanfare For The Common Man



CD2: Carl Palmer various other band recordings



01. Craig - I Must Be Mad

02. Craig - Suspense

03. Chris Farlowe - Everyone Makes A Mistake

04. Atomic Rooster - Friday The 13th

05. Atomic Rooster - Decline And Fall

06. Carl Palmer's PM - You've Got Me Rockin'

07. Mike Oldfield - Mount Teidi

08. Mike Oldfield - Ready Mix

09. Asia - Heat Of The Moment

10. Asia - Wildest Dreams

11. Asia - Time Again

12. Asia - Tomorrow The World

13. 3 - Desda La Vida (I. La Vista, II. Frontera, III. Sangre De Toro)

14. 3 - Eight Miles High

15. Carl Palmer and the Buddy Rich Orchestra – Shawnee (Live)



CD3: Carl Palmer Band ‘Working Live' & Carl Palmer's ELP Legacy ‘Live'



01. Carl Palmer Band - Carl Palmer Band - Bullfrog

02. Carl Palmer Band - Canario

03. Carl Palmer Band - Carmina Burana

04. Carl Palmer Band - Trilogy

05. Carl Palmer Band - Hoedown

06. Carl Palmer Band - Carl Palmer Band - Romeo And Juliet

07. Carl Palmer Band - In A Moroccan Market

08. Carl Palmer's ELP Legacy - Toccata and Fugue in D minor

09. Carl Palmer's ELP Legacy - Jerusalem

10. Carl Palmer's ELP Legacy - Fanfare For The Common Man / Drum Solo



Disc 4: Blu-ray video "The Rhythm Of Life"







