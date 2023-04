все новости группы







Brad

?

-

-





28 апр 2023 : Новое видео BRAD



сегодня



Новое видео BRAD



"In The Moment That You’re Born", новое видео группы BRAD, в состав которой входят Stone Gossard (Pearl Jam) и Regan Hagar (Satchel, Malfunkshun), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "In The Moment That You’re Born".







+0 -0



просмотров: 140