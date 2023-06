сегодня



“Hey Now What’s The Problem?”, новое видео группы BRAD, в состав которой входят Stone Gossard (Pearl Jam) и Regan Hagar (Satchel, Malfunkshun), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "In The Moment That You’re Born", выход которого намечен на 28 июля.







