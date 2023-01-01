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Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
47
Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом!
21
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
GRAVDAL подвели итоги года (ПВА)
14
все новости группы
Saffire
Швеция
Hard Rock
http://www.saffire.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/saffiresweden
29 апр 2023
:
Видео с текстом от SAFFIRE
29 мар 2023
:
Новое видео SAFFIRE
22 апр 2022
:
Новое видео SAFFIRE
2 апр 2022
:
Новое видео SAFFIRE
4 мар 2022
:
Новое видео SAFFIRE
23 дек 2021
:
SAFFIRE на ROAR! Rock Of Angels Records
29 янв 2016
:
Новое видео SAFFIRE
20 ноя 2015
:
Новое видео SAFFIRE
17 июн 2013
:
Концертное видео SAFFIRE
6 май 2013
:
Новое видео SAFFIRE
22 мар 2013
:
SAFFIRE на INNER WOUND RECORDINGS
сегодня
Видео с текстом от SAFFIRE
“Triumph of the Will”, официальное видео с текстом от SAFFIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Taming The Hurricane”, выход которого состоялся 29 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records!
http://www.saffire.se/
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Сообщений нет