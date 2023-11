26 ноя 2023



Переиздание SAFFIRE выйдет зимой



SAFFIRE сообщили о том, что 23 февраля на ROAR! Rock Of Angels Records состоится выпуск переиздания альбома Greater Good. Он будет доступен на CD, в цифровом варианте и лимитированном виниле тиражом в 300 копий.



“The Great Escape”

“Casters Of The First Stone”

“For The Greater Good”

“Heartless”

“Dandelion’s Shame”

“Shadowland”

“Wake Up The World”

“As Promises Burn”

“Blame It On The Rain”

“Ghost Town”

“This Is Not The End”







