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Fair Warning

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ULI JON ROTH почтил память гитариста FAIR WARNING



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ULI JON ROTH почтил память гитариста FAIR WARNING Хельге Энгельке:

«Дорогие мои, совершенно невообразимо, но вчера внезапно скончался один из моих лучших и давних друзей — Хельге Энгельке. Это произошло совершенно неожиданно для всех нас, и это огромная потеря, которую невозможно описать. Он был уникален, и второго такого Хельге никогда не будет.

Он был настоящим разносторонним талантом и мастером во многих совершенно разных областях. Он был не только великолепным гитаристом, но и продюсером, автором песен для Fair Warning и Dreamtide, а также отличным фотографом с превосходным видением визуальной магии. Что бы он ни делал, у него получалось это в совершенстве.

Прежде всего он был настоящим другом — не только для меня, но и для большого круга людей. Он также был близок с моим братом Зено и много работал с ним в то время. Кроме того, он оказывал мне неоценимую помощь на протяжении многих лет, начиная с 1987 года, и помогал мне во многих вещах в студии. Хельге также прекрасно свёл два моих проекта Scorpions Revisited.

Хельге Энгельке знал многое и имел чётко определённое мнение обо всём на свете, и чаще всего, я думаю, он был прав, потому что обладал очень хорошим природным чутьём и был очень уравновешенным. Прежде всего он был по-настоящему добрым человеком. Одним из лучших, кого я когда-либо имел честь встретить, и одним из самых отзывчивых людей, которых только можно себе представить. Я не преувеличиваю — наоборот, слов не хватит, чтобы описать его естественное желание быть полезным всякий раз, когда он видел в этом необходимость. И его вклад всегда был абсолютно конструктивным и самого высокого качества.

Хельге обеспечивал высокий уровень качества как основной стандарт, что бы он ни делал. Для него это было обычным правилом жизни, хотя он никогда не хвастался по этому поводу. Это был его естественный образ жизни. Это было естественное желание делать всё правильно и по справедливости, которое шло из глубины души. Когда требовалась рука помощи, Хельге был готов дать дельный совет и даже больше. Его трудолюбие было непревзойдённым. Невероятно трудолюбивый, он решал каждую возникающую техническую проблему в студии и не останавливался, пока не находил её решение. Это было удивительно и впечатляюще. Я не знаю, сколько часов мы провели в телефонных разговорах за все эти годы, когда мне требовалась техническая помощь в условиях студии, что случалось довольно часто. Он никогда не жаловался, хотя я уверен, что мои вопросы о минном поле, которым является Pro Tools и другие программы, — многие из которых он полностью освоил — могли бы свести с ума большинство людей. Но с Хельге дело обстояло иначе — его терпение было практически бесконечным. Он никогда не сдавался, пока не находилось решение. Хельге был очень щедр на свое время, а его терпение было как у святого.

Самой трагической потерей стало то, что он также был идеальным отцом и мужем для своей дорогой жены Олаз и их прекрасной маленькой дочери Майаллен. Это так печально, потому что они были идеальной семьёй. Это редкость.

Сейчас я всей душой с ними и желаю моему другу счастливого пути по бескрайним небесам Страны Духов, где он сейчас обитает.

Спасибо тебе за всё, Хельге! Мы все любим тебя!»

ULI JON ROTH Pays Tribute To FAIR WARNING / DREAMTIDE Guitarist HELGE ENGELKE -




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