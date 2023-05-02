1 май 2023



Умер гитарист FAIR WARNING / DREAMTIDE



FAIR WARNING опубликовали следующее сообщение:



«С глубоким прискорбием и болью в сердце мы вынуждены сообщить вам, что наш дорогой друг и гитарист Хельге Энгельке скоропостижно скончался вчера, 28 апреля 2023 года. Он умер в больнице после осложнений, возникших в связи с опухолью толстой кишки, которую обнаружили всего за два дня до этого.



Говоря от имени всех нас, это огромная потеря, как как друга и коллеги, так и одаренного творца, всегда полного новых замечательных идей и концепций. Его будет очень не хватать. Все наши мысли и переживания обращены к его любимой жене Олац и дочери Майален.



Да благословит Господь душу Хельге!»







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