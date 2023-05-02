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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
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Fair Warning

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1 май 2023 : 		 Умер гитарист FAIR WARNING / DREAMTIDE

13 окт 2016 : 		 Трейлер нового альбома FAIR WARNING

17 авг 2016 : 		 Новый релиз FAIR WARNING выйдет осенью

16 май 2013 : 		 Новая песня FAIR WARNING

4 апр 2013 : 		 Детали нового альбома FAIR WARNING

10 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома FAIR WARNING

5 фев 2013 : 		 Новый альбом FAIR WARNING выйдет в мае

17 май 2012 : 		 Новое концертное видео FAIR WARNING

3 май 2012 : 		 Новый сингл FAIR WARNING

23 ноя 2010 : 		 Концертный альбом FAIR WARNING доступен для прослушивания

15 сен 2010 : 		 Концертный релиз FAIR WARNING

20 май 2006 : 		 Новый альбом FAIR WARNING выйдет в августе

3 авг 2005 : 		 Возрожденные FAIR WARNING работают над новым альбомом
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|||| 1 май 2023

Умер гитарист FAIR WARNING / DREAMTIDE



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FAIR WARNING опубликовали следующее сообщение:

«С глубоким прискорбием и болью в сердце мы вынуждены сообщить вам, что наш дорогой друг и гитарист Хельге Энгельке скоропостижно скончался вчера, 28 апреля 2023 года. Он умер в больнице после осложнений, возникших в связи с опухолью толстой кишки, которую обнаружили всего за два дня до этого.

Говоря от имени всех нас, это огромная потеря, как как друга и коллеги, так и одаренного творца, всегда полного новых замечательных идей и концепций. Его будет очень не хватать. Все наши мысли и переживания обращены к его любимой жене Олац и дочери Майален.

Да благословит Господь душу Хельге!»

FAIR WARNING / DREAMTIDE Guitarist HELGE ENGELKE Passes At Age 61




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 май 2023
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EvgenBriden
Вот жеж... R.I.P. :(
Fair Warning отличная группа.

просмотров: 297

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