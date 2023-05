2 май 2023



Видео с текстом от PYREXIA



PYREXIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Purging The Nemesis". Этот трек взят из перезаписанной по случаю 25-летия пластинки System Of The Animal, выход которого намечен на шестое июня на Gravitas Entertainment:



"Confrontation"

"Downsized"

"System Of The Animal"

"Closure"

"Purging The Nemesis"

"Day One"

"Unscathed"

"G.F.Y.S. (Go Fuck Your Self)"







+0 -0



просмотров: 161