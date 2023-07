сегодня



Новое видео PYREXIA



"Day One", новое видео группы PYREXIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из юбилейной версии альбома "System Of The Animal".



Трек-лист:



"Confrontation"

"Downsized"

"System Of The Animal"

"Closure"

"Purging The Nemesis"

"Day One"

"Unscathed"

"G.F.Y.S. (Go Fuck Your Self)"







