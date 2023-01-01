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Вокалист NAZARETH и DARIO MOLLO в TWILIGHT ROAD



"Trapped", новое видео группы TWILIGHT ROAD, в состав которой входят Dario Mollo и Carl Sentance, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Trapped, выходящего девятого июня на Global Rock Records и Cherry Red Records.



Трек-лист:



"Trapped"

"Dirty Rock N Roll"

"Dark Angel"

"Perfect Strangers"

"Madonna"

"Empty Mirror"

"Mafia"

"Turn It Up"

"God Is Red"

"Warning"

"Shooter's Paradise"

"Behind The Mask"







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