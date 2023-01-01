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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
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Twilight Road

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Вокалист NAZARETH и DARIO MOLLO в TWILIGHT ROAD



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"Trapped", новое видео группы TWILIGHT ROAD, в состав которой входят Dario Mollo и Carl Sentance, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Trapped, выходящего девятого июня на Global Rock Records и Cherry Red Records.

Трек-лист:

"Trapped"
"Dirty Rock N Roll"
"Dark Angel"
"Perfect Strangers"
"Madonna"
"Empty Mirror"
"Mafia"
"Turn It Up"
"God Is Red"
"Warning"
"Shooter's Paradise"
"Behind The Mask"

TWILIGHT ROAD Feat. NAZARETH Singer CARL SENTANCE And Guitarist DARIO MOLLO To Release Trapped Album In June; Title Track Music Video Streaming




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