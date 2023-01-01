Вокалист NAZARETH и DARIO MOLLO в TWILIGHT ROAD

"Trapped", новое видео группы TWILIGHT ROAD, в состав которой входят Dario Mollo и Carl Sentance, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Trapped, выходящего девятого июня на Global Rock Records и Cherry Red Records.
Трек-лист:
"Trapped"
"Dirty Rock N Roll"
"Dark Angel"
"Perfect Strangers"
"Madonna"
"Empty Mirror"
"Mafia"
"Turn It Up"
"God Is Red"
"Warning"
"Shooter's Paradise"
"Behind The Mask"
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