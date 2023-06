Новое видео TWILIGHT ROAD

сегодн€



Ќовое видео TWILIGHT ROAD



"Dirty Rock 'N' Roll", новое видео группы TWILIGHT ROAD, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома Trapped, выпущенного на Global Rock Records:



"Trapped"

"Dirty Rock 'N' Roll"

"Dark Angel"

"Perfect Strangers"

"Madonna"

"Empty Mirror"

"Mafia"

"Turn It Up"

"God Is Red"

"Warning"

"Shooter's Paradise"

"Behind The Mask"







