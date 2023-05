сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома THE BLEEDING



THE BLEEDING опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Monokrator, выход которого намечен на девятое июня:



"Chemical Lobotomy"

"Chainsaw Deathcult"

"Mutation Chamber"

"Union Of Horror"

"Screams Of Torment"

"On Wings Of Tribulation"

"Monokrator"

"Throes Of Repulsion"







+0 -0



просмотров: 131