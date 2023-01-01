×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
PARADISE LOST перезапишут "Icon"
21
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
18
Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами
18
DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK...
17
EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге
15
Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст...
14
DAVID LEE ROTH продолжает танцевать
14
Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL...
14
Басиста MARDUK выгнали за пьянство
14
На TED NUGENT подают в суд за дикого русского
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
PARADISE LOST перезапишут "Icon"
21
Новый альбом U.D.O. выйдет летом
18
Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами
18
DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK...
17
EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге
15
все новости группы
The Bleeding
Великобритания
-
http://deatheternal.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/TheBleedingOfficial/
23 май 2023
:
Видео с текстом от THE BLEEDING
8 май 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE BLEEDING
11 окт 2019
:
Видео с текстом от THE BLEEDING
8 сен 2019
:
Видео с текстом от THE BLEEDING
19 авг 2019
:
Новый альбом THE BLEEDING выйдет осенью
23 май 2023
Видео с текстом от THE BLEEDING
THE BLEEDING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Chainsaw Deathcult", которая взята из нового альбома Monokrator, выход которого намечен на девятое июня:
"Chemical Lobotomy"
"Chainsaw Deathcult"
"Mutation Chamber"
"Union Of Horror"
"Screams Of Torment"
"On Wings Of Tribulation"
"Monokrator"
"Throes Of Repulsion"
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 154
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет