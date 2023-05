сегодня



TRACII GUNS и TODD KERNS в BLACKBIRD ANGELS



Группа BLACKBIRD ANGELS, в состав которой входят Tracii Guns (L.A. Guns), Todd Kerns (Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators, Toque, The Age Of Electric) и Adam Hamilton (L.A. Guns), выпустит дебютную работу в сентябре этого года.







