Видео с текстом от BLACKBIRD ANGELS



"Mine (All Mine)", официальное видео группы BLACKBIRD ANGELS, в состав которой входят Tracii Guns (L.A. GUNS), Todd Kerns (SLASH, TOQUE, HEROES AND MONSTERS) и Adam Hamilton, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Solsorte", выпущенного восьмого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Shut Up (You Know I Love You)

02. Mine (All Mine)

03. Worth The Wait

04. Coming In Hot

05. On And On/Over And Over

06. Only Everything

07. Broken In Two

08. Better Than This

09. Unbroken

10. The Last Song

11. Scream Bloody Murder







