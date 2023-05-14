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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 49
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 22
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Abigail Williams

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14 май 2023 : 		 ABIGAIL WILLIAMS заключили контракт с Agonia Records

15 ноя 2019 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS доступен для прослушивания

20 окт 2019 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

20 сен 2019 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в ноябре

7 ноя 2015 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS доступен для прослушивания

21 окт 2015 : 		 Новое видео ABIGAIL WILLIAMS

1 окт 2015 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

26 авг 2015 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в октябре

5 июл 2012 : 		 ABIGAIL WILLIAMS распались

31 дек 2011 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

3 ноя 2011 : 		 Название нового альбома ABIGAIL WILLIAMS

16 сен 2011 : 		 ABIGAIL WILLIAMS начали запись

23 июл 2011 : 		 ABIGAIL WILLIAMS начнут запись в сентябре

10 ноя 2010 : 		 E-card от ABIGAIL WILLIAMS

4 окт 2010 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

18 авг 2010 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

16 авг 2010 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 ABIGAIL WILLIAMS работают над новым альбомом

15 дек 2008 : 		 Новое видео ABIGAIL WILLIAMS в сети
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|||| сегодня

ABIGAIL WILLIAMS заключили контракт с Agonia Records



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ABIGAIL WILLIAMS заключили контракт с Agonia Records. В настоящее время группа работает над новым альбомом, который станет продолжением альбома 2019 года "Walk Beyond the Dark".

«Я рад объявить, что Abigail Williams подписала контракт с Agonia Records на выпуск нашего грядущего альбома», - комментирует основатель и движущая сила ABIGAIL WILLIAMS Ken Sorceron. «Команда Agonia Records проявила огромный энтузиазм и поддержку нашей музыки, и мы уверены, что они помогут нам вывести ее на новый уровень. Нам не терпится представить миру новый альбом, и мы благодарны, что Agonia Records будет рядом с нами в этом процессе!»



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14 май 2023
graillyc
Гут. Последние три альбома вообще топ, посмотрим, что сделают

просмотров: 134

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