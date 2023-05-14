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ABIGAIL WILLIAMS заключили контракт с Agonia Records



ABIGAIL WILLIAMS заключили контракт с Agonia Records. В настоящее время группа работает над новым альбомом, который станет продолжением альбома 2019 года "Walk Beyond the Dark".



«Я рад объявить, что Abigail Williams подписала контракт с Agonia Records на выпуск нашего грядущего альбома», - комментирует основатель и движущая сила ABIGAIL WILLIAMS Ken Sorceron. «Команда Agonia Records проявила огромный энтузиазм и поддержку нашей музыки, и мы уверены, что они помогут нам вывести ее на новый уровень. Нам не терпится представить миру новый альбом, и мы благодарны, что Agonia Records будет рядом с нами в этом процессе!»





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