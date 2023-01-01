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ABIGAIL WILLIAMS в студии



ABIGAIL WILLIAMS приступили к записи нового материала, релиз которого планируется на следующий год на Agonia Records.



«После двух долгих лет размышлений мы наконец-то вернулись в студию, чтобы пересмотреть и доработать наш грядущий альбом. На нашем творческом пути было много взлетов и падений, но наша решимость сделать все правильно никогда не иссякала. Ориентировочно мы планируем выпустить альбом в конце весны — начале лета. Создание музыки, достойной распространения, научило нас тому, что время, терпение и тщательный подход — это самое главное. Мы не жалеем сил, чтобы этот альбом соответствовал исключительному качеству "Walk Beyond The Dark". Мы искренне благодарны за вашу неизменную поддержку и надеемся, что вы не пожалеете, когда альбом наконец-то попадет к вам в руки. Оставайтесь с нами и следите за обновлениями, поскольку мы работаем над тем, чтобы представить вам нашу самую оригинальную работу».







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