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Abigail Williams

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21 окт 2023 : 		 ABIGAIL WILLIAMS в студии

14 май 2023 : 		 ABIGAIL WILLIAMS заключили контракт с Agonia Records

15 ноя 2019 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS доступен для прослушивания

20 окт 2019 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

20 сен 2019 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в ноябре

7 ноя 2015 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS доступен для прослушивания

21 окт 2015 : 		 Новое видео ABIGAIL WILLIAMS

1 окт 2015 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

26 авг 2015 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в октябре

5 июл 2012 : 		 ABIGAIL WILLIAMS распались

31 дек 2011 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

3 ноя 2011 : 		 Название нового альбома ABIGAIL WILLIAMS

16 сен 2011 : 		 ABIGAIL WILLIAMS начали запись

23 июл 2011 : 		 ABIGAIL WILLIAMS начнут запись в сентябре

10 ноя 2010 : 		 E-card от ABIGAIL WILLIAMS

4 окт 2010 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

18 авг 2010 : 		 Новая песня ABIGAIL WILLIAMS

16 авг 2010 : 		 Новый альбом ABIGAIL WILLIAMS выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 ABIGAIL WILLIAMS работают над новым альбомом

15 дек 2008 : 		 Новое видео ABIGAIL WILLIAMS в сети
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|||| сегодня

ABIGAIL WILLIAMS в студии



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ABIGAIL WILLIAMS приступили к записи нового материала, релиз которого планируется на следующий год на Agonia Records.

«После двух долгих лет размышлений мы наконец-то вернулись в студию, чтобы пересмотреть и доработать наш грядущий альбом. На нашем творческом пути было много взлетов и падений, но наша решимость сделать все правильно никогда не иссякала. Ориентировочно мы планируем выпустить альбом в конце весны — начале лета. Создание музыки, достойной распространения, научило нас тому, что время, терпение и тщательный подход — это самое главное. Мы не жалеем сил, чтобы этот альбом соответствовал исключительному качеству "Walk Beyond The Dark". Мы искренне благодарны за вашу неизменную поддержку и надеемся, что вы не пожалеете, когда альбом наконец-то попадет к вам в руки. Оставайтесь с нами и следите за обновлениями, поскольку мы работаем над тем, чтобы представить вам нашу самую оригинальную работу».

ABIGAIL WILLIAMS Returns To Studio For New Album




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