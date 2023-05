сегодня



Новое видео KINGS NEVER DIE



“This One’s For You”, новое видео группы KINGS NEVER DIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома All the Rats, выходящего 25 мая на Metalville Records:



Stay True

Stand For It All

This One’s For You

Were We Friends At All?

Make Them Anymore

All The Rats

Never In My Eyes

We Need The Truth

The Juice

Side By Side







