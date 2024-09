5 сен 2024



Новый альбом KINGS NEVER DIE выйдет осенью



KINGS NEVER DIE выпустят новую студийную работу, получившую название “The Life & Times”, 25 октября на Metalville Records:



01 The Life & Times

02 Bigger They Come, Harder They Fall

03 Never Let Go

04 Empathy

05 Can I Get A Witness

06 Underdog

07 Kill The Cowards

08 War & Youth

09 The Rights

10 Slow Crawl

11 If God Is Dead https://kingsneverdieofficial.com/





+0 -0



просмотров: 233