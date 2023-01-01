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JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA
50
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ...
24
THE AGONIST всё
18
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении...
18
DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK...
17
все новости группы
Lancer
Швеция
Power Metal
http://www.lancermetal.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/lancermetal
Facebook:
https://www.facebook.com/lancermetal
18 май 2023
:
Новый альбом LANCER выйдет летом
18 янв 2017
:
Новое видео LANCER
18 дек 2016
:
Новая песня LANCER
4 дек 2016
:
Трейлер нового альбома LANCER
12 ноя 2016
:
Трейлер нового альбома LANCER
5 ноя 2016
:
Трейлер нового альбома LANCER
29 окт 2016
:
Новый альбом LANCER выйдет зимой
20 дек 2015
:
Видео с текстом от LANCER
30 мар 2015
:
Новое видео LANCER
21 фев 2015
:
Видео с текстом от LANCER
23 янв 2015
:
Новое видео LANCER
сегодня
Новый альбом LANCER выйдет летом
LANCER опубликовали обложку нового альбома, получившего название Tempest, выход которого намечен на 11 августа на лейбле Fireflash Records. За нее отвечал Dimitar Nikolov, ранее работавший с Ross The Boss, Metal Inquisitor, Blizzen и другими.
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Сообщений нет