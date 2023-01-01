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Новый альбом LANCER выйдет летом



LANCER опубликовали обложку нового альбома, получившего название Tempest, выход которого намечен на 11 августа на лейбле Fireflash Records. За нее отвечал Dimitar Nikolov, ранее работавший с Ross The Boss, Metal Inquisitor, Blizzen и другими.







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