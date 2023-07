Новое видео LANCER

сегодня



"Entity", новое видео группы LANCER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Tempest", выход которого запланирован на 11 августа в следующих вариантах:



CD Digipak incl. 2 bonus-tracks

2-LP Gatefold Vinyl incl. 4 bonus tracks (purple, limited to 300 copies)

2-LP Gatefold Vinyl incl. 4 bonus tracks (orange, limited to 300 copies)

Digital



Трек-лист:



“Purest Power”

“Fan The Flames”

“Entity”

“Out Of The Sun”

“Tempest”

“Corruption”

“Blind Faith”

“We Furiously Reign”

“Eye For An Eye”

“The Grand Masquerade”

“End Of The World” (Bonus Track)

“Postlude” (Bonus Track)







