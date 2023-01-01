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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 38
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
[= ||| все новости группы



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Corvus Lore

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|||| сегодня

Новое видео CORVUS LORE



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"Blind & Broken", новое видео группы CORVUS LORE, доступно для просмотра ниже.

Exclusive: CORVUS LORE Premieres вЂњBlind & BrokenвЂќ Music Video




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