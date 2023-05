сегодня



TIM “RIPPER” OWENS, RALF SCHEEPERS в гостях на новом альбоме CATHALEPSY



Чилийская группа CATHALEPSY сообщила о планах по выпуску нового альбома, получившего название "Blood And Steel", 14 июля на ROAR! Rock Of Angels Records. В какчестве гостей в записи альбома принимали участие: Tim “Ripper” Owens (KK Priest, ex-Judas Priest), Ralf Scheepers (Primal Fear), Harry Conklin (Jag Panzer, ex-Riot), Herbie Langhans (Avantasia, Firewind), Frank Beck (Gamma Ray), Giacomo Voli (Rhapsody Of Fire), Ivan Giannini (Vision Divine), Thiago Bianchi (Shaman, Noturnall), David Readman (PinkCream 69, Voodoo Circle), Joel Hoekstra (Whitesnake), Roland Grapow (Masterplan, ex-Helloween), Ross The Boss (ex-Manowar), Glen Drover (ex-Megadeth, King Diamond, Testament), Pontus Norgren (Hammerfall), Thobbe Englund (ex-Sabaton), Jens Ludwig (Edguy), Danilo Bar (WhiteSkull), Sigurd Fylling (Legend Of Valley Doom), Scott Warren (Dio, Heaven and Hell, Black Sabbath), Oliver Palotai (Kamelot).



Трек-лист:



“We Are The Warriors”

“Heavy Metal Faith”

“Hammer Heart”

“Blood And Steel”

“Emptiness”

“Rockstar”

“The Final Battle”

“Song Of Ice And Fire”

“Hammer Heart (Orchestral Version)”







